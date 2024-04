Descubra as novas capas do Volume 23 de Dragon Ball Super!

As capas do Volume 23 do mangá de Dragon Ball Super foram finalmente reveladas, trazendo novas ilustrações incríveis que prometem empolgar os fãs da franquia. Além disso, essas novas imagens nos dão pistas sobre o que esperar dos próximos capítulos da história.

