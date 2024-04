Descubra por que a criadora de InuYasha recomenda este clássico do mangá

Fist of the North Star Fist of the North Star (O Vício - Animes)

Fist of the North Star é um mangá clássico que tem conquistado fãs ao redor do mundo. Recentemente, a criadora de InuYasha, outro renomado mangá, recomendou essa obra icônica. A história de Kenshiro e sua jornada em um mundo pós-apocalíptico repleto de ação e aventura tem sido elogiada por sua narrativa envolvente e personagens cativantes. Quer saber mais sobre esse mangá recomendado por uma grande autora? Confira todos os detalhes em nossa matéria completa!

