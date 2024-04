Digimon Con 2024: Toei revela detalhes do evento

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

A Toei Animation, responsável pela famosa franquia de animes Digimon, anunciou recentemente alguns detalhes empolgantes sobre a Digimon Con 2024. O evento, que acontecerá no próximo ano, promete trazer diversas novidades e surpresas para os fãs.

Com palestras, painéis, exibições exclusivas e muitas outras atrações, a Digimon Con 2024 será o lugar perfeito para os fãs mergulharem no mundo digital de Digimon. A Toei promete revelar informações inéditas sobre os próximos lançamentos da franquia, além de oferecer oportunidades únicas de interação com os criadores e dubladores dos personagens.

Se você é fã de Digimon e não quer perder nenhum detalhe desse evento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício e saiba mais sobre a Digimon Con 2024. Prepare-se para vivenciar momentos inesquecíveis ao lado de outros fãs apaixonados por essa franquia tão querida!

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• Digimon | Toei revela detalhes da Digimon Con 2024

• Haikyuu!! FINAL | Diretor promete cena intensa para o primeiro filme

• Dragon Ball Super revela prévia do Capítulo 102

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.