Dragon Ball: The Breakers | Goku Black e Zamasu chegarão ao jogo

Dragon Ball: The Breakers receberá uma emocionante adição ao seu elenco de personagens jogáveis. Goku Black e Zamasu estão confirmados para entrar no jogo, trazendo ainda mais ação e desafios para os fãs da franquia. Essa novidade promete agitar os fãs e proporcionar batalhas eletrizantes com esses icônicos vilões de Dragon Ball.

