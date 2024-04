Equipe de Kagurabachi busca realizar o sonho de ter um anime

Alto contraste

A equipe por trás de Kagurabachi revelou recentemente que seu grande objetivo é ver a obra transformada em um anime. Com uma história envolvente e personagens cativantes, o grupo de criadores está determinado a conquistar esse feito e levar a narrativa para as telas de milhares de fãs ao redor do mundo. Acompanhe os próximos passos dessa jornada emocionante e torça para que Kagurabachi ganhe vida de uma forma totalmente nova!

