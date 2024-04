Executivo da Crunchyroll elogia o sucesso de Solo Leveling

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

Solo Leveling conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo, e o executivo da Crunchyroll não poupou elogios ao sucesso do anime. Com uma trama envolvente e personagens cativantes, a série tem se destacado no cenário dos animes, atraindo cada vez mais espectadores. O reconhecimento do executivo da plataforma de streaming demonstra o impacto positivo que Solo Leveling tem causado no universo da animação japonesa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• Solo Leveling | Executivo da Crunchyroll enaltece sucesso do anime

• Crunchyroll anuncia novos animes que chegam em abril de 2024

• One-Punch Man | Terceira temporada tem sinopse revelada

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.