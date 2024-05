O Vício |Do R7

Filho de Hayao Miyazaki revela incerteza sobre o futuro do Studio Ghibli

O futuro do renomado Studio Ghibli, famoso por suas animações japonesas de grande sucesso, está envolto em incerteza, de acordo com declarações do filho de Hayao Miyazaki.

