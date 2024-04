Funko surpreende fãs de Hunter x Hunter com novas figuras POP!

A Funko surpreendeu os fãs de Hunter x Hunter ao revelar novas figuras POP! do anime. Com designs incríveis e detalhes impressionantes, as novas colecionáveis prometem conquistar os colecionadores e apaixonados pela série.

