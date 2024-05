Go! Go! Loser Ranger | Revelação do diretor sobre inspiração em The Boys O diretor de "Go! Go! Loser Ranger" surpreendeu ao revelar que se inspirou na aclamada série "The Boys" para desenvolver a trama...

O diretor de "Go! Go! Loser Ranger" surpreendeu ao revelar que se inspirou na aclamada série "The Boys" para desenvolver a trama da nova produção. Essa conexão promete trazer uma abordagem única e inovadora para o universo dos super-heróis, cativando tanto fãs de animes quanto de quadrinhos. A expectativa em torno do lançamento só aumenta com essa revelação!

