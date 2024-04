Haikyu celebra 10 anos com cartazes especiais

Haikyu, o popular anime de vôlei, está comemorando uma década de existência e para celebrar essa marca especial, foram divulgados cartazes comemorativos. Os fãs da série certamente ficarão encantados com as homenagens feitas aos personagens e à trajetória do anime ao longo desses 10 anos.

