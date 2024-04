Jujutsu Kaisen: O fenômeno da Geração Z

Alto contraste

Jujutsu Kaisen é o anime mais popular entre a Geração Z, conquistando fãs ao redor do mundo com sua trama envolvente e personagens cativantes. Com uma abertura marcante e uma animação de alta qualidade, a série se destaca como um verdadeiro fenômeno entre os jovens de hoje.

