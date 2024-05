Kagurabachi | Novo trailer do Volume 2 do mangá é divulgado Kagurabachi, um dos mangás mais aguardados do momento, acaba de ganhar um novo trailer para o Volume 2. A animação promocional promete...

Kagurabachi, um dos mangás mais aguardados do momento, acaba de ganhar um novo trailer para o Volume 2. A animação promocional promete empolgar os fãs da série com cenas inéditas e muita ação. O vídeo pode ser conferido no link https://www.youtube.com/embed/S-T_fpSGxzs. Além disso, o lançamento do novo volume está previsto para breve, deixando os leitores ansiosos para descobrir o desenrolar da história.

