Kaiju No. 8: A primeira exposição de arte no Japão Kaiju No. 8 está prestes a ganhar sua primeira exposição de arte no Japão, um marco importante para os fãs da obra.Leia a matéria...

O Vício|Do R7 16/05/2024 - 14h00 (Atualizado em 16/05/2024 - 14h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share