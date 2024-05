O Vício |Do R7

Kaiju No. 8 | Ilustração especial marca a estreia do Episódio 7 O criador de Kaiju No. 8 compartilhou uma ilustração especial para celebrar a estreia do Episódio 7. A arte traz detalhes incríveis...

O criador de Kaiju No. 8 compartilhou uma ilustração especial para celebrar a estreia do Episódio 7. A arte traz detalhes incríveis e promete deixar os fãs ainda mais ansiosos para acompanhar as próximas aventuras da série.

