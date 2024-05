Look Back: Uma obra imperdível no Annecy Film Festival Look Back será exibido no Annecy Film Festival, um evento renomado que celebra o mundo da animação. A obra promete encantar o público...

Alto contraste

A+

A-

Look Back será exibido no Annecy Film Festival, um evento renomado que celebra o mundo da animação. A obra promete encantar o público com sua narrativa envolvente e visual deslumbrante. Com direção de Tatsuki Fujimoto, o filme promete emocionar e cativar a todos que tiverem a oportunidade de assisti-lo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Look Back será exibido no Annecy Film Festival

• Episódio 5 de Kaiju No. 8 ganha prévia oficial

• O Sangue de Zeus | Segunda temporada estreia na Netflix



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.