MANGA Plus comemora 5 anos de sucesso!

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

O MANGA Plus, plataforma online de leitura de mangás, está comemorando seu 5º aniversário com muita festa e novidades para os fãs. Desde o seu lançamento, o MANGA Plus se tornou uma referência para os amantes de animes e mangás, oferecendo uma vasta biblioteca com os títulos mais populares do gênero.

Leia a matérica completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• MANGA Plus anuncia celebração ao 5º aniversário

• Dragon Ball Super | 10 Fatos sobre Broly

• Sword Art Online Progressive | Novo filme estreia dublado na Crunchyroll

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.