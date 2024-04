Marvel Miau | Panini anuncia publicação do mangá no Brasil

Alto contraste

A+

A-

A Panini anunciou a publicação do mangá "Marvel Miau" no Brasil, trazendo uma nova aventura para os fãs de quadrinhos e cultura pop. Com essa novidade, os leitores poderão mergulhar em uma história única e cheia de ação protagonizada pelos personagens da Marvel em um estilo cativante.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• Marvel Miau | Panini anuncia publicação do mangá no Brasil

Publicidade

• Frieren e a Jornada Para o Além ganha novo vídeo especial

• Kagurabachi | Mangá ganhará nova reimpressão

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.