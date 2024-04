My Hero Academia: A forma final de All For One é revelada!

My Hero Academia revela a forma final de All For One, trazendo aos fãs uma surpresa impactante. Nesta nova revelação, os espectadores são levados a um novo patamar de emoção e expectativa. A imagem divulgada mostra um vislumbre do que está por vir, deixando todos ansiosos para descobrir mais sobre esse momento crucial na história.

