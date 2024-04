My Hero Academia agora em português no MANGA Plus My Hero Academia, um dos mangás mais populares da atualidade, agora está disponível em português no MANGA Plus. Os fãs brasileiros...

My Hero Academia, um dos mangás mais populares da atualidade, agora está disponível em português no MANGA Plus. Os fãs brasileiros poderão acompanhar as aventuras de Izuku Midoriya e seus amigos com ainda mais facilidade. Além disso, a plataforma oferece uma experiência de leitura otimizada, tornando a imersão no universo dos heróis ainda mais emocionante.

