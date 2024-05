My Hero Academia | Confira a abertura da 7ª temporada! My Hero Academia está de volta com a divulgação da abertura da 7ª temporada! Os fãs já podem conferir um pouco do que está por vir...

Alto contraste

A+

A-

My Hero Academia está de volta com a divulgação da abertura da 7ª temporada! Os fãs já podem conferir um pouco do que está por vir nessa nova fase da série.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• My Hero Academia | Abertura e encerramento da 7ª temporada são divulgados

• Pokémon Black 2 & White 2 | Panini anuncia publicação do mangá

• Monogatari Series Off & Monster Season ganha novo trailer e data de estreia



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.