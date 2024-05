My Hero Academia: Filme confirmado como parte do cânone da Temporada 7 A Temporada 7 de My Hero Academia confirmou que o filme da franquia faz parte do cânone, trazendo novas reviravoltas e emoções para...

Alto contraste

A+

A-

A Temporada 7 de My Hero Academia confirmou que o filme da franquia faz parte do cânone, trazendo novas reviravoltas e emoções para os fãs da série. Essa confirmação promete impactar diretamente no desenvolvimento dos personagens e na trama como um todo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Temporada 7 confirma que filme de My Hero Academia faz parte do cânone

• One Piece ganha prévia do episódio 1104

• Criador de Kagurabachi admite que a crise global o fez criar o mangá



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.