My Hero Academia revela novas ilustrações de Star and Stripe My Hero Academia divulgou recentemente novas ilustrações especiais de Star and Stripe, trazendo mais detalhes sobre o visual da...

Alto contraste

A+

A-

My Hero Academia divulgou recentemente novas ilustrações especiais de Star and Stripe, trazendo mais detalhes sobre o visual da personagem. As imagens revelam um design impressionante, que certamente deixou os fãs ansiosos para ver mais sobre a heroína. Além disso, a divulgação das ilustrações gerou grande expectativa para os próximos capítulos da série.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• My Hero Academia divulga ilustrações especiais de Star and Stripe

• Demon Slayer | Mangá ganha novo vídeo promocional

• Jujutsu Kaisen | Arte de fã recria anime em estilo dos anos 90



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.