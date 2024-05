O Vício |Do R7

Naruto | Novos episódios estão chegando! Naruto está de volta com novidades! A espera acabou para os fãs do anime, que podem comemorar a chegada dos novos episódios em breve...

Alto contraste

A+

A-

Naruto está de volta com novidades! A espera acabou para os fãs do anime, que podem comemorar a chegada dos novos episódios em breve. A atualização sobre a estreia dos episódios foi divulgada recentemente, trazendo ainda mais expectativa para o público. Prepare-se para mergulhar novamente nessa emocionante jornada com Naruto e seus amigos!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Naruto | Atualização sobre a estreia dos novos episódios é divulgada

• One Piece traz retorno de Vivi no anime

• Anime Mashle: Magic and Muscles ganhará continuação



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.