 Netflix anuncia filme em anime de Baki Hanma vs Kengan Ashura

A Netflix surpreendeu os fãs de animes ao anunciar um filme em anime de Baki Hanma vs Kengan Ashura. A notícia agitou as redes sociais e promete trazer muita ação e emoção para os espectadores. A expectativa é grande para esse lançamento que promete conquistar ainda mais admiradores do gênero.

