NieR:Automata | Mangá prequel terá seu final no Volume 4 O mangá prequel de NieR:Automata chegará ao seu desfecho no Volume 4. A obra tem conquistado fãs ao redor do mundo com sua narrativa...

O mangá prequel de NieR:Automata chegará ao seu desfecho no Volume 4. A obra tem conquistado fãs ao redor do mundo com sua narrativa envolvente e personagens cativantes. Com o encerramento próximo, os leitores aguardam ansiosos para descobrir como a história se desenrolará e quais surpresas ainda estão por vir.

