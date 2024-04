Novidades sobre o 27º filme de Detective Conan

Alto contraste

Detective Conan está de volta com seu 27º filme e promete surpreender os fãs com o maior lançamento da franquia. Com uma trama envolvente e cheia de mistérios, o longa promete manter a qualidade que consagrou a série ao longo dos anos. Acompanhe as novidades e prepare-se para mergulhar em mais uma aventura emocionante com o famoso detetive.

