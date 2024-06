Novo cartaz da 7ª temporada de My Hero Academia destaca Yuga Aoyama My Hero Academia está de volta com mais uma temporada cheia de ação e emoção. O novo cartaz divulgado destaca Yuga Aoyama, um dos...

My Hero Academia está de volta com mais uma temporada cheia de ação e emoção. O novo cartaz divulgado destaca Yuga Aoyama, um dos personagens queridos pelos fãs. A expectativa para os novos episódios só aumenta com essa prévia do que está por vir.

