Novo cartaz do aguardado reboot de Spice and Wolf é divulgado

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

Reboot de Spice and Wolf ganha novo cartaz, aumentando a expectativa dos fãs para a tão aguardada produção. Com a divulgação da imagem, os admiradores da série já podem vislumbrar um pouco do que está por vir nesse retorno tão esperado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• Reboot de Spice and Wolf ganha novo cartaz

• Megan Thee Stallion homenageia JoJo’s Bizarre Adventure

• Bong Joon-ho, diretor de Parasita, anuncia animação durante o Anime Awards 2024

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.