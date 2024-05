Novo filme da diretora de A Voz do Silêncio surpreende com trailer inédito

O Vício |Do R7

O aguardado filme "Kimi no Iro", dirigido pela renomada diretora de "A Voz do Silêncio", acaba de ganhar um trailer inédito que promete surpreender os fãs. Com imagens impactantes e uma trilha sonora envolvente, o longa promete emocionar e cativar o público. Além disso, a qualidade da animação e a profundidade dos personagens são aspectos que se destacam neste novo projeto. Prepare-se para uma experiência cinematográfica única e imperdível!

