Novo filme de Gintama: confira o pôster e a data de estreia

Gintama está de volta com um novo filme que promete agitar os fãs da franquia. Com um pôster empolgante e a data de estreia já definida, os admiradores podem se preparar para mais aventuras emocionantes ao lado de seus personagens favoritos. A imagem acima revela um pouco do que podemos esperar desse lançamento tão aguardado.

