Novo filme do Studio Colorido: Minha Querida Oni

Minha Querida Oni é o novo filme do Studio Colorido que acaba de ganhar um teaser e pôster oficial. Com uma imagem cativante, o filme promete conquistar o público com sua história envolvente e visual deslumbrante.

