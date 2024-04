Novo teaser de Dandadan revelado junto com previsão de estreia na Netflix

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

Dandadan ganha teaser inédito e previsão de estreia na Netflix. O anime promete conquistar os fãs com sua trama envolvente e personagens cativantes. A expectativa só aumenta com a divulgação desse novo material, que revela um pouco mais do que está por vir. A data de lançamento na Netflix também foi anunciada, deixando os espectadores ansiosos para conferir essa nova produção.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• Dandadan ganha teaser inédito e previsão de estreia na Netflix

• Digimon recebe trailer comemorativo de 25º aniversário

• Blue Lock -Episode Nagi- ganha trailer oficial

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.