Novo trailer de Esquadrão Suicida ISEKAI destaca o Pistoleiro

Esquadrão Suicida ISEKAI está de volta com um novo trailer que promete muita ação e reviravoltas. O destaque fica por conta do Pistoleiro, personagem icônico que promete surpreender os fãs com suas habilidades e carisma. O vídeo promocional já está dando o que falar nas redes sociais, deixando os fãs ansiosos para conferir o filme completo.

