Novo trailer de Overlord: The Sacred Kingdom revela detalhes da estreia

Alto contraste

A+

A-

Previsão de Overlord Previsão de Overlord (O Vício - Animes)

Overlord: The Sacred Kingdom ganha destaque com um novo trailer inédito que revela detalhes emocionantes sobre a previsão de estreia. A ansiedade dos fãs só aumenta com as novas informações divulgadas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• Overlord: The Sacred Kingdom ganha trailer inédito e previsão de estreia

• Tokyo Ghoul revela visual oficial de projeto comemorativo

• BEASTARS | Última temporada terá 2 partes e ganha visual oficial

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.