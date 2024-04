Novo trailer e datas de estreia dos filmes compilatórios de Bocchi the Rock!

Alto contraste

Bocchi the Rock! está chegando com tudo! Os filmes compilatórios ganharam um novo trailer empolgante e as datas de estreia foram finalmente reveladas. Com muita ação e emoção, os fãs podem se preparar para mergulhar ainda mais fundo no universo dessa história cativante. Prepare a pipoca e marque na agenda, pois a espera está prestes a acabar!

