Novo vilão Dark Might é revelado no próximo filme de My Hero Academia

O novo filme de My Hero Academia está gerando grande expectativa entre os fãs com a revelação do vilão Dark Might. A trama promete trazer reviravoltas emocionantes e desafios inéditos para os heróis da série.

