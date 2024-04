Novo visual da 7ª temporada de My Hero Academia destaca usuários do One For All

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

My Hero Academia está de volta com sua 7ª temporada e um novo visual que destaca os usuários do One For All. Nesta temporada, os fãs podem esperar por mais ação, reviravoltas emocionantes e o desenvolvimento dos poderes dos heróis. A imagem revela um pouco do que está por vir, deixando os espectadores ansiosos para acompanhar as aventuras dos personagens.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• My Hero Academia | Novo visual da 7ª temporada destaca usuários do One For All

• Bleach: Thousand-Year Blood War | Blu-ray da Parte 2 adiciona cenas inéditas

• Attack on Titan | Blu-ray traz mudanças na animação do episódio final

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.