O Exterminador do Futuro: Conexão entre o anime e os filmes

O criador do anime "O Exterminador do Futuro" aborda a conexão entre a animação e os filmes da franquia. Com uma duração estimada de leitura de 3 minutos, a discussão promete revelar detalhes interessantes sobre como a história se desenrola em diferentes mídias.

