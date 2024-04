One Piece da Netflix celebra o Dia dos Namorados dos EUA com Sanji

A Netflix está comemorando o Dia dos Namorados dos Estados Unidos de uma maneira bem especial para os fãs de One Piece. A plataforma de streaming decidiu homenagear a data com uma imagem inédita do amado personagem Sanji, do famoso anime japonês.

Para saber mais sobre essa surpresa incrível e conferir a imagem exclusiva de Sanji, consulte a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício.

