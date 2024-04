One Piece: Novidades sobre a estreia no Adult Swim em abril

De acordo com informações recentes, o anime One Piece está previsto para estrear no Adult Swim em abril. Essa novidade tem animado os fãs da série, que aguardam ansiosamente para acompanhar as aventuras de Luffy e sua tripulação.

