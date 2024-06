One Piece recebe incrível homenagem na Sphere de Las Vegas One Piece ganha homenagem na Sphere de Las Vegas, em um evento que celebra a grandiosidade e popularidade do anime. A obra de Eiichiro...

One Piece ganha homenagem na Sphere de Las Vegas, em um evento que celebra a grandiosidade e popularidade do anime. A obra de Eiichiro Oda continua conquistando fãs ao redor do mundo, e essa homenagem é mais um reconhecimento do impacto que One Piece tem na cultura pop.

