Panini anuncia novidades sobre o databook de SPY x FAMILY

A Panini divulgou recentemente a previsão de lançamento do databook do mangá SPY x FAMILY. Com informações exclusivas sobre os personagens, bastidores da produção e curiosidades sobre a obra, os fãs podem esperar por um conteúdo especial e detalhado. Essa novidade promete agradar tanto os leitores mais ávidos quanto aqueles que estão entrando no universo de SPY x FAMILY pela primeira vez. Fique ligado para mais informações sobre o lançamento desse aguardado material!

