Por trás das câmeras: Eiichiro Oda revela processo de criação da capa do Capítulo 1113 de One Piece Eiichiro Oda, o renomado criador de One Piece, compartilhou recentemente detalhes fascinantes sobre o processo de criação da capa...

O Vício| 29/04/2024 - 19h02 (Atualizado em 29/04/2024 - 19h02 )

