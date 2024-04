Presidente do estúdio Pierrot levanta críticas sobre censura em animes no ocidente O presidente do estúdio Pierrot recentemente fez declarações contundentes sobre a censura em animes no ocidente. A discussão sobre...

O Vício| 19/04/2024 - 16h03 (Atualizado em 19/04/2024 - 16h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share