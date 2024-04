Re:Zero -Starting Life in Another World- | 3ª temporada ganha novo pôster

Re:Zero -Starting Life in Another World- está de volta com sua terceira temporada e acaba de ganhar um novo pôster. A imagem revela detalhes empolgantes sobre o que os fãs podem esperar dos próximos episódios. A ansiedade só aumenta para descobrir o que está por vir nessa jornada repleta de reviravoltas e emoções intensas.

