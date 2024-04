Samurai X | Novidades sobre a 2ª temporada do remake

Alto contraste

A tão aguardada 2ª temporada do remake de Samurai X está cada vez mais próxima! Com previsão de estreia divulgada, os fãs já estão ansiosos para conferir as novas aventuras de Kenshin Himura. Além disso, a expectativa só aumenta com as imagens promocionais que foram divulgadas recentemente, mostrando um pouco do que está por vir nessa próxima fase da história.

