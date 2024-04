Site oficial e redes sociais de Os Cavaleiros do Zodíaco saem do ar

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

Os fãs de Os Cavaleiros do Zodíaco foram surpreendidos recentemente com a notícia de que o site oficial e as redes sociais da franquia saíram do ar. Essa mudança inesperada deixou muitos seguidores em alerta, aguardando por mais informações sobre o motivo por trás dessa decisão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• Os Cavaleiros do Zodíaco | Site oficial e redes sociais da franquia saem do ar

• Dungeon Meshi ganha trailer e pôster da Parte 2

• That Time I Got Reincarnated as a Slime | Saiba a data e horário de estreia da 3ª temporada

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.