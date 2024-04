Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

Solo Leveling divulga imagens do Episódio 9, trazendo aos fãs um gostinho do que está por vir. Com uma qualidade visual impressionante, as cenas prometem surpreender e envolver os espectadores em mais uma emocionante aventura.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• Solo Leveling divulga imagens do Episódio 9

• One Piece | Animador revela qual é o maior problema do anime

• One-Punch Man | Mangá sofre adiamento de última hora

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.