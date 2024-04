Solo Leveling | Diretor revela detalhes sobre a adaptação do anime

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

O diretor de "Solo Leveling" recentemente comentou sobre as diferenças entre a adaptação do anime e o manhwa original. Ele destacou a importância de manter a essência da história enquanto trazia novos elementos para a versão animada. A expectativa dos fãs para essa adaptação está cada vez maior, e as declarações do diretor certamente geraram ainda mais curiosidade sobre como será essa transição para as telas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• Jujutsu Kaisen | Exposição da série ganha teaser

• Solo Leveling | Diretor comenta sobre diferença entre o anime e o manhwa

• MAPPA anuncia revisão de gestão em novo relatório

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.