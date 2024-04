Solo Leveling: imagens incríveis do Episódio 7!

Alto contraste

O anime Solo Leveling acaba de divulgar imagens espetaculares do aguardado Episódio 7! Os fãs estão ansiosos para acompanhar as novas aventuras dos personagens e agora podem conferir um sneak peek do que está por vir.

Prepare-se para se surpreender com as cenas de ação, os traços incríveis e os momentos de tirar o fôlego! Consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício e saiba mais sobre as imagens do Episódio 7 de Solo Leveling.

